نيويورك تايمز: نائبان بالكونجرس الأمريكى يزوران كييف

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السيناتور الأمريكي ستيف دانس والنائبة فيكتوريا سبارتز زارا مؤخرا العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.

وبحسب الصحيفة، فإن كلا النائبين يمثلان الحزب الجمهوري وزارا أوكرانيا بدعوة من الحكومة، مع إشعار قبل يوم واحد فقط من الزيارة.

وكان النائب دانس قد قطع زيارته المقررة إلى أوروبا الشرقية للقيام بالرحلة إلى كييف. بينما النائبة سبارتز، التي أصبحت العام الماضي أول نائبة أوكرانية المولد تعمل في الكونغرس، قد خططت لزيارة غير رسمية لأوكرانيا وانضمت لاحقا إلى النائب دانس في الرحلة التي دعمتها الحكومة الأوكرانية.

وبمجرد وصولهما إلى كييف، حيث وصلا بالقطار من غرب أوكرانيا، سافر النائبان في سيارة برفقة الشرطة.

ووصل المشرعان الأمريكيان الجمهوريان إلى كييف بينما تدرس إدارة بايدن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة كدليل على الدعم، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات الداخلية.

وقال النائبان إنه "لا غنى عن التواجد في أوكرانيا على الفور ورؤية الوضع بأم عينيك.. من المهم للمسؤولين في الولايات المتحدة أن يظهروا التضامن".