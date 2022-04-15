طارق الشناوى: «دايما عامر» لا يخلو من الرسائل الاجتماعية الهامة

أعرب الناقد طارق الشناوي، عن سعادته الكبيرة بوجود مسلسل اجتماعي هادف ضمن المسلسلات التي تشارك ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، وهو مسلسل "دايما عامر"، والذي يعرض عبر العديد من القنوات المختلفة من بينها الحياة وقناة أون، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "watch it" الإلكترونية.

وبعد مرور 13 حلقة من عرض مسلسل "دايما عامر"، قال الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إنه مسلسل يقدم وجبة كوميدية مميزة وشيقة وسلسلة ولا تخلو من الرسائل الاجتماعية الهامة جدًا في كل بيت ولكل أسرة مصرية".

وأضاف طارق الشناوي أن مسلسل "دايما عامر" يحتوي على العديد من الرسائل الهامة وغير المباشرة التي يجب استيعابها، والتفاعل معها، خاصًة أنه المسلسل الأول الذي يركز على قضايا المدرسين وأزماتهم في الدراما المصرية بشكل أعمق وأكبر، مشيرًا إلى أن المخرج مجدي الهواري يقدّم إيقاعًا مميزًا، وفريق الممثلين تم توظيفه بشكل جيد جدًا ومميز.

كواليس دايما عامر

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبوعلي.

ويلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية «الأستاذ عامر» وهو يعمل مشرفا اجتماعيا في مدرسة، بينما تلعب النجمة لبلبة دور «الأستاذة زهرة» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبوالوفا» كما تجسد الفنانة ميرنا نورالدين بدور «ميس فدوى» سينتيا خليفة «ميس ماهيتاب»، ويلعب كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم «ميس همت»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.