الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

40% انخفاضاً في مؤشر قراءة تلوث الهواء في بكين

تلوث الهواء في بكين
تلوث الهواء في بكين

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها مكتب بلدية بكين للإيكولوجيا والبيئة، انخفاض المؤشر الرئيسي لتلوث الهواء في بكين بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأشارت نتائج البيانات المذكورة، إلى أن متوسط تركيز جُسيّمات "بي إم 2.5" العالقة في الهواء في المدينة سجل 36 ميكروغرام لكل متر مكعب، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجلت بكين 81 يوماً كانت قراءة جودة الهواء فيها عند 100 أو أقل.

وقال يوي جيان هوا، نائب مدير مكتب الإيكولوجيا والبيئة في بكين، إن المدينة ستُحسن من أعمال السيطرة المنسقة على جسيمات "بي إم 2.5" العالقة في الهواء، وتلوث الأوزون، لضمان زيادة تحسين جودة الهواء فيها.

وتعتبر قراءة مستوى جسيمات "بي إم 2.5" العالقة في الهواء، مقياساً لرصد الجسيمات التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرون أو أقل في الهواء.

وحققت بكين في العام الماضي 2021، طفرة في مجال مكافحة تلوث الهواء، بتحقيقها المعيار الوطني لجودة الهواء، حيث سجل متوسط تركيز جسيمات "بي إم 2.5"، 33 ميكروجرام لكل متر مكعب، وهو المستوى الأدنى منذ بدء تسجيل هذا المؤشر في العام 2013.

بكين خلال الاول العام الجاري تلوث الهواء أنخفاض قراءة عام ا الربع الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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