الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة التونسى: قطاع الصيدلة حريص على تزويد السوق بالأدوية وتوفيرها للمواطنين

وزير الصحة التونسي
وزير الصحة التونسي

أكد وزير الصحة التونسي علي المرابط، الأهمّية الكبري التي يحظى بها قطاع الصيدلة في تونس باعتباره دعامة أساسيّة من دعائم المنظومة الصحية الوطنيّة، لافتًا إلى أن هناك حرصًا دائمًا للحفاظ على دورها الهام في ضمان استمراريّة تزويد السوق بالأدوية وتوفيرها للمواطنين بالمستشفيات وبالصيدليات الخاصّة.

وقال وزير الصحة التونسي - خلال ترؤسه اجتماعًا مع ممثلي المعامل ومصنّعي الأدوية بحضور قيادات الوزارة والمدير العام للصيدلية المركزيّة في تونس، إن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة إلى جانب جميع الأطراف المشاركة في صناعة الأدوية؛ من أجل سداد الديون الموجودة لدى عدد من المصانع الأجنبية المصنّعة للأدوية، واستيعاب جزء من الدّيون المتواجدة لدى المستشفيات العامة لفائدة الصيدليّة المركزيّة.

ونوه "المرابط" إلى أهمية الفرص الكبرى التي قد تمكن تونس من احتضان الوكالة الإفريقية للدواء وإيجابياتها على تنمية الصناعات الصيدلية والتي اختارته الوزارة ضمن استراتيجيتها الصحية.

وزير الصحة وزير الصحة التونسي صناعة الأدوية المنظومة الصحية الصناعات تونسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

طعنة بـ«سكين».. تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب فى أكتوبر

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا