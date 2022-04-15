الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معلومات الوزراء: توقعات بتوجه 60% من البنوك العربية لإصدار عملات رقمية

عملات رقمية
عملات رقمية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء أن الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي تضمنت استبيانًا تم استيفاؤه من قِبل 17 بنكًا مركزيًّا عربيًّا من ضمنهم البنك المركزي المصري، كشفت عن اهتمام البنوك المركزية العربية باستكشاف فرص الاستفادة من إصدار العملات الرقمية.

وأكد المركز أن الاستبيان يتوقع أن نحو 60% من البنوك المركزية العربية سوف تصدر عملة رقمية مركزية خلال فترة من 4 - 6 سنوات، لافتا إلى أن 29% من البنوك المركزية العربية ستصدر عملة رقمية خلال فترة من 7 - 10 سنوات. كما تتوقع الدراسة نجاح بنكيْن عربييْن في إصدار مثل هذه العملات خلال الثلاث سنوات القادمة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئاسة الوزراء دراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي البنك المركزي المصري إصدار العملات الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

طعنة بـ«سكين».. تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب فى أكتوبر

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا