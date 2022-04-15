معلومات الوزراء: توقعات بتوجه 60% من البنوك العربية لإصدار عملات رقمية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء أن الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي تضمنت استبيانًا تم استيفاؤه من قِبل 17 بنكًا مركزيًّا عربيًّا من ضمنهم البنك المركزي المصري، كشفت عن اهتمام البنوك المركزية العربية باستكشاف فرص الاستفادة من إصدار العملات الرقمية.

وأكد المركز أن الاستبيان يتوقع أن نحو 60% من البنوك المركزية العربية سوف تصدر عملة رقمية مركزية خلال فترة من 4 - 6 سنوات، لافتا إلى أن 29% من البنوك المركزية العربية ستصدر عملة رقمية خلال فترة من 7 - 10 سنوات. كما تتوقع الدراسة نجاح بنكيْن عربييْن في إصدار مثل هذه العملات خلال الثلاث سنوات القادمة.