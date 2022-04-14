راجعين يا هوى الحلقة 13.. سلمى أبو ضيف تحارب من أجل حبيبها

كشفت الحلقة 13 من مسلسل راجعين يا هوى عن خروج ولاء (سلمى أبو ضيف) مع طارق (نور خالد أبو النبي) في إحدى المقاهي، لتسأله عما وصل له هو وبليغ (خالد النبوي) في احتمالية موت والدها وعمها في جريمة قتل مدبرة، ولكن بودي كان يتتبع ولاء وذهب إلى المقهى.

وأثناء حديث ولاء مع طارق دخل بودي وحاول شد ولاء وإخراجها معه بالقوة، ولكن منعه طارق، وبدأ شجار بين طارق وبودي وولاء انتهى بفوز ولاء وطارق، ولكن الشجار تسبب في دخلوهم قسم الشرطة، وخرجت ولاء من قسم الشرطة عن طريق أخيها عمرو الذي أصر على عدم تعاملها مع طارق بعد ذلك.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

كما تنتظر سلمى أبو ضيف إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.