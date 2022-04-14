يوتيرن 13: والدة يارا تطلب الطلاق بعد اعتراف زوجها ارتباطه بأخرى

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل الرمضاني (يوتيرن) مجموعة من الأحداث المثيرة أبرزها قرار والدة يارا الشخصية التي تلعب دورها صفاء الطوخي بطلب الانفصال بعد علمها بزواج زوجها حاتم من أخرى.

في نهاية الحلقة الماضية وبداية حلقة اليوم، اعترف والد يارا الدكتور حاتم، وهى الشخصية التي يلعب دورها الفنان توفيق عبد الحميد، بزواجه من سيدة أخرى وفي البداية اعتقدت زوجته أن هذا الحديث غير صحيح، لكنه عاد وأكد لها أنه يقصد ما يقوله بالفعل.

انفعلت الزوجة وعدّدت الأشياء التي قامت بها من هذه العلاقة، ومن أجل زوجها والأبناء، وبدلا من أن يقدر لها ذلك ذهب وتزوج عليها من أخرى وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبله، كما أنها اعتقدت أنه تزوج من فتاة مجهولة قررت القبول به فقط من أجل الحصول على أمواله، لكنه نفى لها ذلك، رافضًا أن تتحدث بهذه اللهجة عن السيدة التي تحمل اسمه كما أخبرها أنها سيدة من دمه.

ولم تهتم موني زوجته والدة يارا بشأن الفتاة التي تزوجها وإنما طلبت منه أن يطلقها على الفور، لكنه رفض وأكد لها أنه لا يمكن أن يفعل ذلك لأنها حامل في والده.

حاولت زوجته أن تؤكد له أنها تحاول أن تخدعه بهذا الطفل وأنه ليس ولده، لكنه عاد وأكد لها أنها لا ينبغي أن تتحدث عنها بهذه اللهجة لأنها ليست فقط زوجته وإنما ابنة عمه أيضًا.

24 ساعة هى المدة التي أعطتها موني لزوجها قبل أن تقرر مغادرة المنزل، ليستقر على السيدة التي يمكن أن يكمل معها ما تبقى من حياته، فلا بد أن يختار إما أن يطلقها هي أو يطلق السيدة الأخرى.