الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة العراقية تعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادثة أسوان

حادث أسوان
حادث أسوان

قدمت الحكومة العراقية، الخميس، تعازيها للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة أسوان.

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية تعبر عن عميق المواساة وخالص التعزية للشعب المصري الشقيق وللقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي، بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة أسوان جنوب مصر".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية تنتهز هذه المناسبة للتعبير عن التضامن مع ذوي الضحايا، ونقل أوفى تعابير المشاركة بالحزن إليهم، متمنية أن ينزل الباري عليهم جميل الصبر والسلوان وكريم رحمته للضحايا، وأن ينعم على مصر بدوام الاستقرار والأمان".

لقى 10 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرين، أمس، نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس السيسي إنه تابع عن كثب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

أضاف الرئيس، في بيان، أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم، مؤكدًا أنه وجه “بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين”.

تقدم الرئيس في ختام بيانه بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

شهد مستشفى أسوان الجامعي، الخميس، زيارة كل من سفير فرنسا مارك باريتي، والسفير البلجيكي «فرانسوا كورنيه» بالقاهرة، وذلك للاطمئنان على ضحايا تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبوسمبل جنوب أسوان، واندلاع النيران به واشتعاله، أمس الأربعاء.

تأتي زيارة سفيري فرنسا وبلجيكا في إطار إنهاء الإجراءات اللازمة لاستلام الجثامين الحاملة للجنسيتين التي لقيت مصرعها، أمس، ويبلغ عددها 5 أشخاص، بينهم 4 أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وآخر بلجيكية، إلا أنه منتظر تحاليل الحمض النووي وتصريح النيابة لتسليمها إلى السفارات الخاصة بهم.

الحكومة العراقية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان خالص التعزية للقيادة المصرية عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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