الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فاو» تحصل على ملياري دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في دول الساحل وتشاد

جريدة الدستور

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حصولها على ما يقرب من ملياري دولار أمريكي تعهدات من المجتمع الدولي؛ لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد.

وأوضح بيان "للفاو" اليوم، أنها تمكنت من جمع نصف الأموال المأمولة فيما يهدف التمويل في المساعدة في حالات الطوارئ وتعزيز "صمود الأشخاص المعرضين للخطر ونظم الأغذية الزراعية" في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن جزءا من الأموال المتعهد بها سيأتي من الاتحاد الأوروبي (654 مليون يورو) في إطار برنامج المساعدة 2021-2024؛ لتوفير استجابة طويلة الأجل للمساعدة الإنمائية لأزمة الغذاء الهيكلية في البلدان السبعة الأكثر تضررًا.

وفقًا لنائب المدير العام للفاو لوران توماس، ستساعد هذه الأموال في تلبية الاحتياجات الإنسانية لـ 41 مليون شخص هذا العام، كما دعا توماس إلى بذل جهود كبيرة لتوفير استجابة فورية، ولمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، وإلا ستستمر مستويات الجوع الحاد في الارتفاع.

وأوضح توماس أن الاتحاد الأوروبي يقدر أن 29.5 مليون شخص يعيشون في مناطق تحتاج إلى مساعدات إنسانية طارئة، قائلا: "هناك حاجة ملحة لإعادة الاستثمار في الإنتاج الغذائي المحلي جنبًا إلى جنب مع المساعدة الغذائية الإنسانية وشبكات الأمان.. الاستثمار في إنقاذ سبل العيش الزراعية اليوم يعني إنقاذ حياة الملايين غدًا، تحتاج بلدان منطقة الساحل إلى الاستثمار في جعل نظم الأغذية الزراعية أكثر كفاءة وشامل ومرن ومستدام.

وأشار إلى أنه بين عامي 2019 و2022، ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 10.8 مليون إلى 40.7 مليون، وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة هناك ملايين معرضون لخطر الانزلاق إلى أزمة أو ما هو أسوأ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير قناة السويس لتعزيز قدرتها التنافسية

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

على طريقة «جامع الحسين».. خطة تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال