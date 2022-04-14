الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولون عسكريون بكوريا الجنوبية وأمريكا يجتمعون على متن حاملة طائرات

جريدة الدستور

اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال «وون إن- تشول» مع قائد قيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية الجنرال بول لاكاميرا، اليوم، على متن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي تبحر في البحر الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الاجتماع يعد خطوة نادرة لتسليط الضوء على وحدة الحليفين الكوري الجنوبي والأمريكي وسط المخاوف من الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.

واجتمع الجانبان على متن حاملة الطائرات الأمريكية التي وصلت إلى المياه في وقت سابق من هذا الأسبوع في استعراض للقوة العسكرية الأمريكية.

وجاء الاجتماع الرمزي وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تنخرط في أعمال استفزازية، مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو إجراء تجربة نووية تزامنا مع أحداثها السياسية الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر، بما في ذلك الذكرى السنوية الـ 110 لميلاد مؤسسها الراحل «كيم إيل-سونغ».

كوريا الجنوبية الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأمريكية

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