أوكرانيا تعلن الإفراج عن 8 مدنيين بينهم امرأة

أعلنت أوكرانيا، اليوم، أنه تم الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة، وبالجموع سيعود 30 مواطنًا إلى منازلهم اليوم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تبادل خمسة ضباط و17 جنديًا، كما تم الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة، وبالجموع سيعود 30 مواطنًا إلى منازلهم اليوم".

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق طيارين أوكرانيين، أسرهما الجيش الروسي في 8 مارس شرق كييف، بدون تحديد شروط الإفراج عنهما.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان نُشر على "تليغرام" أن إيفان بيبيلياشكو وأليكسي تشيج الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، "في أمان ويتلقيان كل الرعاية الطبية اللازمة".

وأوضحت الوزارة في البيان أن الطيارين اعتقلا يوم 8 مارس قرب قرية نوفايا باسان على بعد 80 كم شرق كييف. مضيفة أنه "تم تغيير مكان احتجازهما عدة مرات. ونُقلا أخيرًا إلى مركز احتجاز مؤقت في مدينة كورسك"، على بعد 100 كم من الحدود الروسية الأوكرانية.

وأفاد أحد الطيارين بأنّ الجيش الروسي "أجبرهما على تسجيل فيديوهات دعائية"، وقال: "هددنا الروس في حال رفضنا بوقف تقديم الرعاية للرفاق".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض الثلاثاء الماضي "تبادل" رجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي تم اعتقاله مؤخرًا، مقابل الأوكرانيين المحتجزين في روسيا، ورفضت موسكو الاقتراح أمس.

وصرّح ممثل عن وزارة الصحة الروسية لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، أن سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم المنسوب للقوات الأوكرانية.

وقال مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف "نتيجة للحادث الذي وقع في منطقة بريانسك، أصيب سبعة أشخاص. وجميع الضحايا في المستشفى"، مضيفًا أن اثنين في وضع خطر يتطلب تدخلًا جراحيًا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) قال لوكالة تاس للأنباء الخميس، إن أوكرانيا أطلقت النار على نقطة تفتيش حدودية، حيث كان أكثر من 30 لاجئًا أوكرانيًا يعبرون إلى روسيا. وأوضح أنه لم تقع إصابات.