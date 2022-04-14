كييف: الجيش الروسي يعمل لبناء مطار عسكري على الحدود الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الجيش الروسي يعمل على بناء مطار عسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس- إلى أن روسيا تعزز الوحدات المدفعية التابعة لها وأنظمة القيادة الحالية والاستخبارات والدعم الطبي.

كشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في وقت سابق، أن قيادة الجيش الروسي تقوم حاليًا بإرسال المزيد من الكتائب العسكرية للمشاركة في الحرب على أوكرانيا.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر حكومية يابانية، أن الحكومة اليابانية تخطط لاستخدام طائرات نقل قوات الدفاع الذاتي لنقل إمدادات إغاثة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا؛ وذلك استجابة لطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إلى أنه عملية إرسال المساعدات تستند لقانون التعاون الدولي من أجل السلام.

وأعلنت الحكومة اليابانية، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا والدول المجاورة لها بما قيمته 300 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية طارئة وقروض، ونشر أفراد في مجالي تقديم الرعاية الصحية والطبية.

على صعيد متصل، بحثت الولايات المتحدة واليابان الجهود المبذولة لإنهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، وذلك خلال اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الياباني موري تاكيو.

وجددت شيرمان دعم واشنطن الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.. مؤكدة أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان لأمن وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم.

وناقش الجانبان على التعاون الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية.. مؤكدين أهمية التعاون من خلال مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان؛ لدعم النظام القائم على القواعد المتجذر في القانون الدولي، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشددين على استمرار دعمهما القوي لمركزية الآسيان.