الأمن العراقي يقبض على قيادي في «داعش» بنينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لداعش الإرهابي وتضبط اعتدة وعبوات غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان لها، أنه "بعمليات نوعية منفصلة، ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوه من قيادة القوات البرية متمثلة بلوائي المشاة 73 و21 اسفرت عن إلقاء القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لعصابات داعش الارهابي بعد نصب كمين له في منطقة تل فارس"، مبينةً أنه من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب، وذلك وفقا لوكالة موازين نيوز العراقية.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، أن "القوة ذاتها تمكنت من ضبط عبوات وقنابل ومقذوفات في قضائي تلعفر والحضر غربي نينوى ضمت 25 مقذوفا مختلفا العيارات، 13 قنبلة هاون 82 ملم، و3 عبوات ناسفة محلية الصنع، و تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب".

وِأشارت إلى أن مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة.