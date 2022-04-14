التحريات تكشف تورط طبيب فى سرقة جهازين طبيين من مستشفى بأوسيم

اعترف طبيب متهم بسرقة جهاز طبي من مستشفى بأوسيم، عقب القبض عليه بسرقة جهاز البالغ قيمته ما يقرب من 150 ألف جنيه ووضعه بحقيبة صغيرة، وكشفت تحريات رجال المباحث عن مفاجأة، بتورط الطبيب في سرقة جهاز طبي من مستشفى آخر سابقًا.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بسرقة جهاز طبي من مستشفى بأوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، تورط طبيب في سرقة جهاز طبي، حيث يتولى الطبيب الإشراف على عدد من المستشفيات، وخلال مروره على المستشفى استولى على الجهاز وأخفاه بحقيبته.

وتمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على الجهاز المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.