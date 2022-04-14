الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية للاتصالات» تطلق قافلة مواد غذائية لدعم أهالي الشيخ زويد

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات WE

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات (WE) قافلة مواد غذائية لدعم أهالي الشيخ زويد العائدين إلى قراهم بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع.

وتستهدف القافلة توفير المواد الغذائية الأساسية لأهالي قرى مركز الشيخ زويد لدعمهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. 

رافق القافلة فريق عمل المسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات لمتابعة عملية توزيع المساعدات ومشاركة الأهالي فرحة العودة إلى قراهم والتجمعات البدوية بعد 7 سنوات من تعرضها للهدم والتدمير نتيجة العمليات الإرهابية في المنطقة.

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وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من حرص الشركة المصرية للاتصالات على المساهمة فى دعم جهود الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء، وإيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي في تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن أهالي المنطقة والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن إطلاق هذه القافلة يأتي تأكيدًا على إيمان المصرية للاتصالات الراسخ بدورها المجتمعي الرائد كشركة وطنية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة أطياف المجتمع وتعزيز جهود التنمية بكافة أشكالها سواء من خلال تقديمها لخدمات اتصالات متميزة أو من خلال مساهماتها في مجال المسئولية المجتمعية والتي ترتكز استراتيجيتها على دعم الفئات الأكثر احتياجا من الأسر الفقيرة خاصة أهالي المناطق المتضررة إثر العمليات الإرهابية الغادرة ومساعدتهم على مواجهة أي تداعيات طارئة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لضمان سبل حياة كريمة لهم."

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وأشاد اللواء نبيل أبو النجا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والإبداع بالجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات للوقوف إلى جانب أهالي سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع على مدار عدة أعوام مضت، وهو ما يؤكد أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

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وشاركت الشركة المصرية للاتصالات، مؤسسة مصر للتنمية والإبداع خلال الأعوام السابقة في العديد من المبادرات المثمرة بمحافظة شمال سيناء منها توفير سماعات الأذن الخارجية لأطفال المحافظة الذين أصابهم ضعف السمع نتيجة للتفجيرات والعمليات الإرهابية التي شهدتها المحافظة، إضافة إلى تنفيذ مبادرة "قافلة الشتاء" في ديسمبر 2020 لدعم عدد 1300 أسرة من أهالي القرى الأكثر احتياجا بمركز بئر العبد،  كذلك فإن الشركة بصدد دعم "مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش" والذي يخدم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة (سمعيًا وبصريًا وفكريًا).

قامة الشركة المصرية للاتصالات اطلاق قافلة مواد غذائية دعم أهالي الشيخ زويد العائدين إلى قراهم محافظة شمال سيناء مؤسسة مصر للتنمية والإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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