الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، وذلك لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

وحملت القرارات أرقام 24 و25 و26 و27 و28 و29 لسنة 2022.

وتمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من:

1 - محمد سعد حنفي محمود من مواليد الجيزة بتاريخ 27/2/1969

2 - منيرة سامي عازر كيرلس من مواليد القاهرة بتاريخ 13/2/1999

3 - دانيال عبيد عبدالشهيد ميخائيل من مواليد الإسماعيلية بتاريخ 23/3/1947

4 - يسرا سعيد الدسوقي محمد من مواليد القاهرة 5/7/1992

5 - أحمد سعيد الدسوقي محمد من مواليد القاهرة بتاريخ 11/9/1998

6 - حسن سعيد الدسوقي محمد الدسوقي من مواليد القاهرة بتاريخ 4/9/1989.

الجريدة الرسمية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجنبية إسقاط الجنسية

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