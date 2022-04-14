الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا ويتابع توافر السلع بها

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الأربعاء، الأسواق بمدينة طنطا وذلك خلال جولة مفاجئة تفقد خلالها محلات اأسواق الخاصة والمولات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الميدانية للأسواق، الشوادر ومنافذ البيع المتنوعة لمراقبة أسعار السلع وضبط السوق.

 

وخلال جولته أجرى المحافظ حوار مع البائعين حول الأسعار بالمقارنة ببداية شهر رمضان وكذلك السلع الأكثر طلبا ومدى توافرها بالسوق، كما أجرى المحافظ حوار مع المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن السلع وتوافرها بالأسواق وكذا أسعا رها.

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وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل شارع نادي المعلمين من شارع البحر ضمن أعمال رصف وتوسعة الشارع.

 

يذكر أن محافظ الغربية قد قام أمس بزيارة عدد من المنافذ والشوادر والأسواق التجارية بمدينتي المحلة وسمنود للاطمئنان على توافر السلع وانضباط الأسعار.

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كما أجرى المحافظ في وقت سابق، جولة داخل الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المدعمة بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، تفقد خلالها معرض "كلنا واحد"، ومنفذ بيع المنطقة الشمالية، ومعرض "أهلا رمضان"، وأسواق فتح الله وأسواق أولاد رجب بمدينة المحلة، كما تفقد معرض "كلنا واحد" بمدينة سمنود.

 

وخلال جولته تابع المحافظ أسعار السلع بالأسواق بمختلف أنواعها، مستمعاً لآراء المواطنين حول أسعار السلع ومدى توافرها، كما تناقش المحافظ مع أصحاب الأسواق والبائعين عن مدى الإقبال على الشراء مقارنة ببداية الشهر الفضيل، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

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وأوضح رحمي أن تفضيل المنافذ المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة، هي إحدى الوسائل المجدية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية مع الرقابة المستمرة من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري على كافة الأسواق.

محافظ الغربية يتفقد الاسواق بطنطا ويتابع توافر السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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