محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق ماسورة غاز ألماظة

وصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة لتفقد موقع حريق ماسورة غاز ألماظة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.. حيث تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده، ويتم حالياً القيام بأعمال التبريد.