الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق ماسورة غاز ألماظة

محافظ القاهرة ومدير
محافظ القاهرة ومدير الأمن في موقع حريق ألماظة

وصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة لتفقد موقع حريق ماسورة غاز ألماظة.

Screenshot_٢٠٢٢٠٤١٤-٠٠٢٥٢٥_1

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر  إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام  لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.. حيث تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده، ويتم حالياً القيام بأعمال التبريد.

Screenshot_٢٠٢٢٠٤١٤-٠٠٢٥٣٢_2
حريق كوبري الماظة مدير أمن القاهرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة اشتعال النيران فى «ماسور غاز ألماظة»

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر: رفضنا تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. إحنا مش فى حرب مع حد

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة صفاء أبوالسعود

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان