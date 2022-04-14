الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبرة طنطا للتأمين الصحى تنجح فى عملية استئصال مبيض لطفلة

عملية استئصال مبيض
عملية استئصال مبيض

نجحت مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحي في إجراء جراحة دقيقة لطفلة مكتملة النمو عمرها الرحمي 38 أسبوع، تم تشخيصها قبل الولادة بأشعة السونار كحالة التفاف في المبيض الأيمن.

 

وأوضح مدير المستشفى الدكتور سيد عبد السلام أن الطفلة أدخلت الحضانة عن عمر 24 يوم وتم تجهيزها للجراحة وأجريت العملية في نفس يوم الدخول، حيث قام الفريق الطبي بعمل شق جراحي تجميلي بدلا من شق الاستكشاف وتبين أن حجم الكيس المبيضي يتراوح من ٥ إلى ٧ سم مصحوبا بإلتواء في المبيض مما استدعي إزالة المبيض. 


وخرجت الطفلة من العمليات بحالة جيدة وتم وضعها تحت الملاحظة بقسم المبتسرين وإعطاء التغذية تدريجيا.

 

 وخرجت الطفلة بصحة جيدة بعد ٤٨ ساعة تحت الإشراف المشترك من قبل قسمي جراحة الأطفال وقسم المبتسرين.

 

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لجراحات الأطفال والمبتسرين بمستشفى مبرة طنطا.

مبرة طنطا للتأمين الصحي استئصال مبيض الدكتور سيد جلال الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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