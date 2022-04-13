الاختيار 3 «الحلقة 12»|سر خلافات مفتي داعش وأبو أيوب المصري حول الغزوة الكبرى

يواصل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل “الاختيار 3” خلافًا بين الجماعات الإرهابية في المشهد الذي جمع بين “أبو أيوب المصري” ومفتي داعش “عمر الرفاعي” حول أحداث الغزوة الكبرى التي يستعدون لها، خاصة أن الرفاعي طلب وقف العمليات الإرهابية منعًا لإنشقاق صف الجماعة الإسلامية.

في حين رأى أبو أيوب “أنه في مصلحة الإسلام والمسلمين والجماعة والأمة كلها أن إحنا منسكتش على اللي حصل أكتر من كده لازم الناس كلها تعرف أن الإسلام درع وسيف، قائلاً:”واضح إنكم في حازمون عجبكم موضوع الاعتصامات والانتخابات ونسيتم واجبكم الحقيقي".

جاء رد الرفاعي عليه:"لا يا شيخ أيوب متقلقش علينا في حازمون إحنا فاكرين واجبنا كويس أوي ومحدش يقدر يزايد علينا، التنظيم اللي إنت على رأسه ده إحنا أول ناس دعمنا بأعمال والسلاح، لكن في النهاية تحكيم العقل ضرورة شرعية".

وجاء رد ابو أيوب: “أنا هنا الأمير وهعمل اللي أنا شايفه صح وبس مش محتاج منكم لا دعم ولا سلاح ولا ولا حتى مشورة”.

جاء هذا القرار بوقف العمليات الإرهابية بعد إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة تفجير كنيسة في حلقة أمس، من المسلسل الأمر الذي أرهب الجماعة أن هناك من يراقبها ويتتبعها.

(الاختيار 3) بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.