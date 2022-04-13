فاتن أمل حربى الحلقة 12.. نيللى كريم تتخلى عن بناتها لطليقها

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "فاتن أمل حربي"، والذي تخوض بطولته النجمة "نيللي كريم" والمعروض عبر قناة CBC الفضائية.

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل فاتن أمل حربي بترك نيللي كريم والتي تجسد دور "فاتن" لمركز الاستضافة التي تسكن فيه وفكرت في العودة لطليقها "سيف"، والذي يجسده الفنان شريف سلامة.

وذهبت "فاتن" إلى جلسة النفقة الخاصة ببناتها إلى محكمة الأسرة وبرفقتها بناتها وعقب انتهاء الجلسة عنفها طليقها "سيف" بسبب اصطحابها للبناتهم إلى المحكمة مما دفعها بسبب الضغوط التي تتعرض لها وقررت ترك البنات له.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: