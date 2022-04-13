إحالة 13 مسئولًا بإدارتى كرداسة والبدرشين التعليمية للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام إدارة كرداسة التعليمية و12 مسئولًا بإدارة البدرشين التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من مارس 2016 حتى يوليو 2018.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 32 لسنة 64 قضائية عليا أن جميع المحالين بوصفهم الوظيفي وبجهة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وكشفت التحقيقات عن أن "ط.ع"، مدير عام إدارة كرداسة التعليمية خلال فترة عمله مديرًا لتعليم البدرشين وافق على ندب "ر.ع"، "المحالة الثانية" كعضو فني بتوجيه اللغة الإنجليزية بالإدارة رئاسته دون العرض على مدير الشئون المالية والإدارية.

وتبين من أوراق القضية أن "ر.ع"، كاتبة بمدرسة أبو رجوان القبلي الإعدادية، لم تنفذ العمل المكلفة به وفقًا لخطط الإدارة وتقاضيها الراتب دون وجه حق مقدر بمبلغ 26 ألف جنيه، ولم تسلم إخلاء طرفها المحرر من مدرسة أبو رجوان إلى شئون العاملين بالإدارة التعليمية مما ترتب عليه عدم تحرير إقرار استلام العمل.

وأعد "ع.م" موجه أول لغة إنجليزية بإدارة البدرشين التعليمية مذكرة لندب زوجته "ر.ع" إلى ديوان إدارة البدرشين، وقام بتحرير خطط وهمية لها مع تكليفها بالعمل كموجه مقيم بالمدارس أثناء امتحانات النقل بنصف ونهاية العام الدراسي، ووقعت "ن.ع"، مديرة شئون العاملين بإدارة البدرشين على مذكرة توجيه اللغة الإنجليزية بندب المحالة الثانية بديوان الإدارة التعليمية بدلًا من مدير شئون العاملين رغم عدم اختصاصها.

وجاء بأوراق القضية أن"ح.ع" ، مسئول دفتر الحضور والانصراف بإدارة البدرشين التعليمية أدرج اسم المحالة الثانية كعضو في توجيه اللغة الإنجليزية بسجل الحضور والانصراف، رغم عدم قيامها بتحرير إقرار قيامي بالعمل، ووقع لها بسجل الحضور والانصراف بالمخالفة للتعليمات.