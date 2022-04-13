التعاون الإسلامي تشيد بدور السعودية في تعزيز العمل المشترك

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالدور الكبير والفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي، مثمنا الدعم المستمر التي تقدمه المملكة للمنظمة لتمكينها من أداء مهامها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، حيث بحثا جملة من القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الخريجي الاهتمام الذي توليه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتحقيق أهدافها السامية في خدمة قضايا العالم الإسلامي.