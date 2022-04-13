الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تجارب الأزواج للطبخ معا.. وفوائدها في إحياء العلاقة من جديد

المطبخ
المطبخ

أحد أكثر الاحتمالات رومانسية في العلاقة هو القدرة على تحويل الأنشطة اليومية إلى مواعدة، سواء أكنت تتجول في الحديقة، أو تقوم بالتسوق الأسبوعي، أو حتى التنظيف، فإن كل شيء لديه القدرة على الشعور بأنه أسهل قليلاً عندما تفعل ذلك مع الشخص الذي تحبه.

الطبخ هو أحد المهام المنزلية التي يمكن أن تصبح بسهولة نشاطًا للترابط.

ولكن ما هو الشعور حقًا للطهي مع شريك؟

إيموجن ودانكان
تطهو Imogen وشريكها Duncan معًا طوال الوقت ويبذلان جهدًا متضافرًا لتعلم شيء جديد كل أسبوع، تقول إيموجن لموقع "مترو": "ليس لدينا عائلة في مكان قريب لذا قد يكون من الصعب الخروج، لذا المطبخ هو سبيلنا لتقضية الوقت".

تقول إيموجين: "إنه الوقت الذي نقضيه معًا هو ما يربطنا.. لقد صنعنا النوكي معًا لأول مرة منذ بضعة أسابيع، باستخدام الثوم البري الذي جمعناه.. أحب تعلم أشياء جديدة معًا والتحدث عنها".

تضيف إيموجين: "أحب الذكريات التي نصنعها كثيرًا عندما نطبخ ونأكل معًا.. قد كتب الزوجان ثلاثة كتب من أكثر الكتب مبيعًا عن حبهما للطعام".

ناتالي ونيك
كانت ناتالي مع زوجها نيك لمدة أربع سنوات، على الرغم من أن ناتالي كانت في الأصل الشيف الرئيسي للعلاقة، إلا أن نيك كان دائمًا يهتم بالصحة واللياقة والطعام.

تقول ناتالي: "بين طبخي والذي يمكن أن يشمل الكثير من الأسماك المقلية والكاري الغني، وتفضيله للحوم الخالية من الدهن، تعلمنا بالتأكيد الكثير عن أهداف بعضنا البعض في الصحة واللياقة من خلال الطهي معًا في الأيام الأولى".

وتابعت: "لقد كانت أيضًا طريقة مريحة وممتعة حقًا للتعرف على بعضنا البعض في البداية".

تقول هاستينجز أخصائية نفسية معتمدة: "الطبخ مع شريك يربط بين احتياجاتنا الموجهة نحو الهدف"، وتضيف أنها أيضًا طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع معًا دون الكثير من الضغط لأنك تركز على نشاط ما) ويمكن أن تساعد حقًا في حل المشكلات في العلاقة.

المطبخ شريك أنشطة مكونات مواعدة

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وائل لطفي

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