إسماعيل فرغلي: ربنا صارف لنا نجاح من عنده في «مكتوب عليا»

نجاح ملحوظ حققه الفنان القدير إسماعيل فرغلي، وإشادات كثيرة بدوره في شخصية "إحسان" والد أكرم حسني بمسلسل "مكتوب عليا" الذي يواصل نجاحه خلال موسم دراما رمضان، ولاقت شخصية "إحسان" ردود فعل إيجابية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدث الفنان القدير إسماعيل فرغلي في تصريحات صحفية، عن الشخصية التي يقدمها خلال المسلسل قائلًا: "حاولت أن أقدم شخصية والد أكرم حسني في إطار يشبه علاقة كل أب بإبنه في الواقع، وبالفعل استعنت بالكثير من المواقف التي عايشتها بنفسي أو من خلال متابعتي لعلاقات متعددة بين الآباء والأبناء"، وكشف أنه عندما تلقى عرضا بتقديم شخصية والد أكرم حسني تخيل شكل العلاقة بينهما قبل قراءة السيناريو، وعندما قرأ الورق وجد ما كان يتوقعه بالفعل.

أضاف فرغلي أن كواليس التصوير كانت مميزة، لأن العلاقة بين كل فريق العمل تسودها المحبة والروح الطيبة، وهو ما ظهر على الشاشة للجمهور، موضحًا أن هذه الأجواء تضفي حالة من الحب الذي يشعر به المشاهد على الشاشة.

قال فرغلي، إن أغلب الفنانين يرون أن الكوميديا أصعب كثيرًا من التراجيديا، ولكنه بشكل خاص يشعر أن الكوميديا أسهل بالنسبة له، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أعطى له نعمة الكوميديا، ولديه قدرة على الارتجال وسرعة البديهة ويتمتع بحضور كوميدي في الواقع، وهو ما يسهل عليه أداء الأدوار الكوميدية.

وأشار فرغلي أن الكوميديا خلال السنوات الأخيرة كان بها استظراف بشكل كبير، قائلًا: "هذا رأيي كمشاهد"، وأوضح أن مسلسل "مكتوب عليا" تغلب على هذا الأمر لأن صناعه يعرفون جيدًا أصول الصنعه ولديهم القدرة على تقديم عمل كوميدي متكامل يحمل رسالة ويسعد المشاهدين في نفس الوقت.

وأوضح فرغلي، أن من أبرز مشاكل الأعمال الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، أن صناعها يدخلون التصوير بفكرة فقط أو بعدد حلقات محدود، وهو ما يورطهم فيما بعد من أجل إكمال العمل بأسلوب (سلق بيض) مما يؤثر على المحتوى ويخرج العمل مشوه لا يحمل رسالة ولا يضحك المشاهدين، برغم وجود نجوم وممثلين شطار جدا وعلى قدر كبير من الكفاءة والموهبة.

عن تعاونه مع المخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري للمرة الثالثة قال فرغلي: "تعاونت معهم في مسلسلين الأول هو "الوصية" والثاني "حلوه الدنيا سكر" وهذا هو العمل الثالث، وأرى أن ربنا صارف لنا نجاح مع بعض من عنده"، واستطرد حديثه قائلًا: "خالد الحلفاوي مخرج شاطر جدًا وفاهم كوميديا كويس وبيعرف يجيب الضحك منين وبيفلتر الأفورة حتى لا يخرج المشهد من إطار الضحك إلى مرحلة الاستظراف".

وكشف فرغلي، أن معظم مؤلفي الأعمال الكوميدية يتركوا مساحة للكوميديانات لوضع بصمتهم، كاشفا أن الفنان أكرم حسني يتعاون مع الجميع ويعطي كل فنان مساحته في إظهار موهبته للجمهور، كما أنه يساعد الجميع في ابتكار افيهات تتناسب مع الشخصية التي يلعبها ولا يحتكر لنفسه إضحاك الجمهور.

أردف فرغلي، أنه بجانب مسلسل "مكتوب عليا" ظهر كضيف شرف في مسلسلين هذا العام الأول هو "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، والثاني "رانيا وسكينة" مع روبي ومي عمر، وقال أنه يتمنى أن يتنوع في أدواره ويقدم شخصيات بعيدة عن الكوميديا ليثبت للجميع أنه ممثل وليس كوميديان فقط، وقال "نفسي أعمل كاراكتر مختلف وقدمت من قبل عمل واحد فقط بعيدا عن الكوميديا في مسلسل "ألوان الطيف" واعتبرته تحدي لنفسي والحمدلله قدمت دور صعب ومشهد مؤثر جدا لشخص خارج من تربة بعد ثلاثة أيام مدفون بها.

أنهى إسماعيل فرغلي حديثة مبديًا سعادته بردود الفعل التي تلقاها على دوره في مسلسل "مكتوب عليا"، وأكد أن شخصية إحسان سيحدث لها تغيرات كبيرة في الحلقات المقبلة، مؤكدًا أن ردود الفعل على المسلسل حتى الآن مبهجة وتشعره بالفرحه، لأن الله سبحانه وتعالى كلل مجهوده وزملائه بنجاح جماهيري كبير.