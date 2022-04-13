تدخل لفض خلاف ابني خالته.. تحقيقات موسعة في مقتل عربي الجنسية بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مقتل شاب عربي الجنسية أثناء فض مشاجرة بين ابني خالته حيث تلقى طعنة أودت بحياته في الحال.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت كشفت التحريات ان شاب يحمل جنسية عربية لقى مصرعه عندما تدخل لفض مشاجرة بين ابني خالته، وتبين أن المجني عليه يسكن في منطقة أكتوبر منذ عدة أشهر، وأنه فوجئ بحدوث مشاجرة جمعت اثنين من أبناء خالته يحملان جنسية اخرى وعندما تفاقم الامر تدخل لفض الخلاف بينهما لكنه تلقى طعنة في الصدر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وأفادت تحريات المباحث، أن المجني عليه ليس طرفًا في المشاجرة بل حاول الصلح بين ابني خالته، لكن أحدهما كانت في يده سكينًا وأثناء محاولة طعن خصمه استقرت السكين في صدر المجني عليه، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ونُقل إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي الإسعافات لكنه فارق الحياة خلال محاولة إسعافه.

تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة مدعيًا أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه وأن السكين استقرت في صدره أثناء وقوفه بينه وبينه ابن خالته الآخر، فتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته.