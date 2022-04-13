الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد زين يتعاطف مع نيللي كريم في «فاتن أمل حربي»

محمد زين
محمد زين

انتهي الفنان الشاب محمد زين من تصوير مشاهده في أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة النجمة  نيللي كريم، والذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2022.

ويجسد «زين» دور ضابط مباحث بإحدي أقسام الشرطة، يتعاطف مع شخصية فاتن والتى تقوم بدورها الفنانة نيللى كريم، وذلك عند لجوئها له لحل مشكلة ما لديها، وتتوالى أحداث العمل تباعًا.

من ناحية أخرى شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل «فاتن أمل حربي»، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة CBC، بمشهد فلاش باك لـ «فاتن» نيللى كريم ويتملكها التوتر، وبعد عودة زوجها «سيف» شريف سلامة للمنزل أخبرته بأنها تريده معها في مشوار ضرورى.

وبعد سؤال «سيف» لـ «فاتن» عن المشوار أخبرته بأن زوج «ميسون» هالة صدقى اختفى وتريد أن يذهب معها للقسم للإبلاغ عن اختفائه، رفض «سيف» وبدأت مشادات بينهما وصلت إلى أن اعتدى عليها بالضرب بعد وصفها له بعدم وجود رجولة.

مسلسل «فاتن أمل حربى» يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم في الدراما.

تدور القصة حول فاتن امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قديم قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

يذكر أن «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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