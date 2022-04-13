أب ينهي حياة طفلته الرضيعة بسبب خلافات مع زوجته ببني سويف

أقدم أب على التخلص من طفلته الرضيعة "عام ونصف" أثناء مشادة بينه وبين زوجته بإحدى قرى مركز بنى سويف.

ولقيت طفلة مصرعها في الحال بعد قيام والدها بالتعدي عليها ضربا بإحدى قرى مركز بني سويف أثناء مشادة مع زوجته.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف يفيد بوفاة الطفلة ح. وعمرها عام ونصف، وأن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.

انتقلت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف بقيادة المقدم أشرف الخولي إلى موقع البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعي ع. م. ج. 30 سنة عاطل، وأنه دائم الخلاف مع زوجته، وأثناء مشادة مع زوجته أخذ الطفلة منها وألقاها على الأرض.

كما تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى نيابة مركز بني سويف التي قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.