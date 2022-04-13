ابنة الواحات تحصد الجوائز المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم والأحاديث والشعر

رغم صغر سنها إلا أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم، وحصلت على مستوى الأوقاف في حفظ القرآن، حصلت على المركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية 2000 حديث، حصلت على المركز الأول على مستوى الأزهر في الملتقى الفكري على مستوى الجمهورية، وحصلت على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية، وحفظت ألفية ابن مالك كاملة والعديد من المتون الشرعية والعربية، ومثلت الأزهر الشريف في مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشرة على مستوى العالم بدولة الإمارات.

"فاطمة البنداري" أحد أبناء مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ابنة الـ14 عامًا، حفظت القرآن الكريم من سن 4 سنوات، ثم حفظته بقراءته العشرة الصغرى بالسند للشيحة ميرفت محمد حجازي والشيخة فاطمة حبلص، حافظة 1000 بيت شعر وبيت عربي، واستطاعت أن تقرأ 6000 آلاف كتاب.

قالت الطفلة فاطمة البنداري إنه والديها استطاعا إن يهتموا بها منذ نشأتها بحفظ كتاب الله والاستعانة ببعض المشايخ والعلماء لتعليمها قراءة القرآن بقراءته العشرة الصغرى وما زلت عندي إرادة وعزيمة أن أحفظ بالقراءات العشرة الكبرى، وبدأت الآن أدخل المتون العلمية والدينية والعقيدة والشريعة الفقهية والتفسير لتعليم الأطفال والصغار الأصول الدينية الثابتة.

وأضافت أنها استطاعت أن تعلم 200 طفل حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن 9 سنوات، وأحلم أن أكون عالمة ومحفظة للقرآن الكريم للكبار أيضًا، مؤكدة أن سلاحها فى تحقيق هذا الهدف هو ثقتها في الله، موضحةً أنها دوما تجتهد وتترك التوفيق لربها الذي أعانها على حفظ القرآن الكريم والمتون في سن مبكرة جدًا، وهو القادر على أن يدعمها فى القادم إن شاء الله.

وقالت فاطمة، إنها تستمتع بما تحققه من نجاح وتفوق، استنادًا إلى ما لديها من محفزات داخلية وتشجيع من أسرتها وإصرار على تحقيق هدفها، وهو ما طبقته فى حفظ القرآن منذ صغر سنها وكذلك مسابقات تحدى القراءة وحفظ الأحاديث النبوية وغيرها من مجالات التنافس العلمي والديني والأدبي.