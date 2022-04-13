ضبط 9 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بأسوان

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص، بمحافظة أسوان.

وتبين ضبط 9,96 طن منظفات صناعية "صابون سائل" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.