الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر فى كفر الشيخ

أسلحة
أسلحة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر حال قيادته مركبة "توك توك"،بحوزته فرد محلى، طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر البانجو في مركز الحامول.

وضبط عنصر إجرامي آخر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزته فرد محلى، طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

قطاع الأمن العام العناصر الإجرامية شرطة بيلا مركبة توك توك فرد محلى مخدر البانجو

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