تحرير 72 محضرًا لمخابز ومنشآت تجارية في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على استمرار وتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية "برئاسة المهندس وصفي عبد الله"، بالتنسيق مع ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتم التقرير تحرير 72 محضرًا، منها 62 محضرًا لمخالفات بالمخابز البلدية والتي تنوعت ما بين: تصرف في دقيق بلدي مدعم، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بجانب تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص لمحلات تجارية، فيما تم التحفظ على 30 طن أعلاف، و40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكمية من الدقيق البلدي المدعم.