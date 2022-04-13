تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «HAJA AMINA» والتي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجّل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.