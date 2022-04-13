الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء ضحايا حادث طريق نجع حمادي - قنا

حادث طريق
حادث طريق

ننشر أسماء الضحايا والمصابين  بالحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، والذي راح ضحيته 3 متوفين وإصابة 11 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق نجع حمادي - قنا الصحراوي الغربي.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة اليابانية بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة رقم (7295 - ص ن ج)، كانت في اتجاهها من فرشوط إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع: عصام عنتر محمد أحمد، وسعاد فخري كامل، مقيمان فرشوط، وعلا ياسر، 30 عامًا، كما أسفر عن إصابة كلا من: سمية عبد الراضي محمد، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكريمة صبري أحمد، 22 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسعداوي منصور ثابت، 19 عامًا، نزيف بالبطن، وأنور فؤاد توفيق، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومصطفى عبده محمود، 40 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، ومنصور محمود حمادي،  35 عامًا، كسر بالجمجمة، وسامح سعد أحمد،  32 عامًا، كسر بفقرات الظهر، ومحمد أبو الوفا عثمان ، 25 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأبو الوفا عثمان يوسف، 61 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجلال عبد الموجود جلال، 35 عاماً، اشتباه مابعد الارتجاج.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثث إلى مستشفى الوقف والمصابين إلى مستشفى  قنا العام، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء الضحايا المصابين نقلاب سيارة ميكروباص جع حمادي - قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

فتاة مول القطامية أمام النيابة: «سألوا عليا في المنطقة بعد المشاجرة»

ضبط 10 أطنان مكرونة داخل مخزن بدون ترخيص بغرض الاحتكار في البحيرة

مؤشرات البورصة تسترد جزءا من خسائرها السوقية بالمستهل

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن