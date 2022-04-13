أسماء ضحايا حادث طريق نجع حمادي - قنا

ننشر أسماء الضحايا والمصابين بالحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، والذي راح ضحيته 3 متوفين وإصابة 11 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق نجع حمادي - قنا الصحراوي الغربي.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة اليابانية بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة رقم (7295 - ص ن ج)، كانت في اتجاهها من فرشوط إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع: عصام عنتر محمد أحمد، وسعاد فخري كامل، مقيمان فرشوط، وعلا ياسر، 30 عامًا، كما أسفر عن إصابة كلا من: سمية عبد الراضي محمد، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكريمة صبري أحمد، 22 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسعداوي منصور ثابت، 19 عامًا، نزيف بالبطن، وأنور فؤاد توفيق، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومصطفى عبده محمود، 40 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، ومنصور محمود حمادي، 35 عامًا، كسر بالجمجمة، وسامح سعد أحمد، 32 عامًا، كسر بفقرات الظهر، ومحمد أبو الوفا عثمان ، 25 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأبو الوفا عثمان يوسف، 61 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجلال عبد الموجود جلال، 35 عاماً، اشتباه مابعد الارتجاج.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثث إلى مستشفى الوقف والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.