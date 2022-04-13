التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة في سوهاج

صرحت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثة طفل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مساعدة لفرقة الشرق، يُفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بالشارع، والتحفظ على السيارة ونقل الطفل للمستشفى.

وبالفحص تبين وصول طفل 3 سنوات، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والده 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة قيادة "محمود.م"، 29 سنة، سائق، ما أدي لإصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.