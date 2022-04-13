الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة في سوهاج

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثة طفل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في سوهاج.
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مساعدة لفرقة الشرق، يُفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بالشارع، والتحفظ على السيارة ونقل الطفل للمستشفى.

وبالفحص تبين وصول طفل 3 سنوات، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والده 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة قيادة "محمود.م"، 29 سنة، سائق، ما أدي لإصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

 تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة في سوهاج سيارة طفل جثة التصريح بدفن سوهاج الإسعافات اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

بعد ظهور متحور كورونا الجديد XE.. هل نشهد موجة سادسة؟ أطباء يجيبون

مستشار الرئيس الأوكراني يدافع عن إلغاء زيارة الرئيس الألماني لكييف

بسبب سوء الشبكة والخدمة.. الاطلاع على المستندات في دعوى إلغاء ترخيص فودافون

وزير التعليم يطالب بالاهتمام بالتغذية خلال شهر رمضان

التحقيق مع سيدة وابنتها لتشويه جسد فتاة بـ70 غرزة بالقطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن