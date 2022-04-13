الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موضة 2022.. إطلالة مكياج صيفية جريئة ونابضة بالحياة

مكياج
مكياج

ينبغي على كل فتاة أن تدرك كيف يمكن الحصول على إطلالة مميزة في الصيف بالماكياج خاصة وأن للصيف قواعد منفصلة يجب إتباعها حتى يمكن الحصول على ماكياج مناسب، ووفقًا  لموقع"fustany  " إطلالة مكياج صيفية جريئة ونابضة بالحياة.

مكياج الوجه

استخدمي فرشاة برونزر دافئة على عظام وجنتيك وادمجيه قليلاً في اتجاه أنفك لإضفاء مظهر مشمس على بشرتك على العيون  ارسم جناح عين القط الجريء - لا يبدأ الجناح من الزاوية الداخلية للعين، ولكن من منتصف العين يمتد إلى الخارج لإضفاء مظهر عين القط.

اللون النيون موضة ظلال العيون

 و ظلال العيون أحادية اللون يعتبر مزج ظلال عيون أو أكثر أمرًا رائعًا ، ولكن وضع ظل جفون واحد ومزجها بسهولة في ثنايا عينيك هو مكياج عين واحد سيحظى بكل الاهتمام، انطلق للحصول على ألوان نيون جريئة هذا الصيف إذا لم تكن شخصًا محترفًا في مزج الظلال، فاختره لأقلام الرصاص الكريمية غير اللامعة بألوان جريئة.

حواجب عالية مقوسة وجناحين

للحصول على مظهر حاجب ذي ريش ومقوس، يمكنك استخدام شمع الحاجب للحصول على مظهر أنيق ومغطى بالريش متبوعًا بكحل مجنح مزدوج ، ورسم خط أسود وفوقه رسم محدد ملون غامق - ألوان مثل الوردي الكهربائي والبرتقالي والأزرق الكهربائي كلها متوفرة لهذا الصيف الموسم.

لون الشفاه الأحمر

لا شيء يتحدث عن الرقي بعد الجرأة مثل لون الشفاه الأحمر الناصع،و من السهل تحقيق بشرة نظيفة مع حواجب جيدة العناية وشفة حمراء جريئة ، ولكن يجب الانتباه لهذا الصيف، تعمل درجات اللون الأحمر  بشكل جيد على ألوان البشرة الخمري.

عيون الغروب

اتجاه آخر يجب تجربته هذا الصيف هو عيون الغروب، و يمكن أن تندمج ظلال من النحاس والذهب على الجفون مع اللون البرتقالي الناعم والبني المرآة المثالية لعيون غروب الشمس الحيلة هنا هي استخدام برايمر للعين وظلال معدنية على الجفون لتظهر الألوان وتلمع مثل غروب الشمس.

فصل الصيف مسحوق المكياج طريقة غير صحيحة تغطية غير مرغوب بها ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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