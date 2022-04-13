الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة الروسى: سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل

برميل نفط
برميل نفط

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغين، أن سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي يعرقل وضع التوقعات.

وقال شولجين في حديثه لصحيفة "إيزفيستيا": "إن تراوح سعر النفط بين 80 و150 دولارًا للبرميل الواحد أمر ممكن في الأصل، لكن مهمتنا لا تنحصر في تخمين كم سيكلف النفط بل في ضمان عمل صناعة النفط".

وشدد في الوقت نفسه على استعداد روسيا لتصدير النفط ومنتجاته إلى الدول الصديقة بأي ثمن.

وأضاف أن حالة عدم اليقين الحالية تعرقل التوقعات وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار السلوك غير البناء للدول الغربية، مشيرًا إلى أن  التوقعات السابقة لم تأخذ في الاعتبار التغيرات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي.

ويباع خام برنت حاليًا بسعر يتراوح بين 100 و105 دولارات للبرميل بعد أن ارتفع سعره في بداية مارس الماضي إلى 139 دولارًا للبرميل.

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