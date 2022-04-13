الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تجرى تدريبات فى بحر اليابان

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية نقلا عن مصادرها بأن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تجري تدريبات مشتركة مع القوات اليابانية في بحر اليابان، تهدف إلى "ردع" بيونغ يانغ.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد السفينة الأمريكية يوم 11 أبريل بالقرب من جزيرة تسوشيما اليابانية جنوب غربي البلاد.

 

وحسب القناة، فإن التدريبات العسكرية الخالية قد تكون مرتبطة بالجهود "لردع" كوريا الشمالية التي نفذت عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري.

 

ويشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية دخلت بحر اليابان آخر مرة في نوفمبر عام 2017.

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