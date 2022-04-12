«التعليم» توجه رسالة لطلاب الصف الثالث الإعدادى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانًا هامًا حول بنك المعرفة المصري، ووجهت نصيحة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك نصيحة لطلاب الصف الثالث الإعدادي وقالت: "على طلاب الصف الثالث الإعدادي، التعرف على الفرق بين الصفات الوراثية والصفات المكتسبة".

وذلك من خلال مصادر نهضة مصر المتوفرة عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري:

https://bit.ly/36BW4S2

وكانت قد أطلقت الحكومة المصرية مشروع بنك المعرفة المصري (EKB) في التاسع من يناير في دار الأوبرا بالتوازي مع احتفالات "يوم الشباب".

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يعد هذا المشروع أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت، حيث يعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم.

وأطلق الموقع باللغة الإنجليزية والعربية كجزء من مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر". يحتوي الموقع على موارد من دور نشر عالمية مثل أكسفورد، كامبريدج، وناشونال جيوجرافيك.

www.ekb.eg

وتقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يستطيع أي مصري داخل الأراضي المصرية فقط التسجيل على الموقع، حيث إن الموقع لا يعمل خارج البلاد. الموقع له أربع بوابات لجذب مجموعة متنوعة من المستخدمين لشبكة الإنترنت؛ بوابات للأطفال، والطلبة والباحثين والقراء عامة.

وفى سياق منفصل؛ أعلن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية عن دورة رمضانية لعام 2022 للطلبة والطالبات على ملاعب المركز الرياضي للفتيات بالعجوزة خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل الجاري.

ويشارك في الدورة الرمضانية 750 طالبا وطالبة في الألعاب الآتية "كرة القدم بنين بنات، كرة اليد بنين بنات، السباحة بنين بنات".

ويقام حفل الختام يوم الخميس الموافق 2022/4/21 في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويتم توزيع الجوائز والشهادات على الثلاثة مراكز الفائزة في كل لعبة.