جرائم بشعة بحجة غسل العار والطمع فى العشر الأول من الشهر الكريم

شهدت العشر الأيام الأولى من شهر رمضان عددا من الجرائم البشعة، عندما خالف بعض الجاحدين حديث نبينا الكريم بأن رمضان أوله رحمة، فتخلوا عن رحمتهم وزهقوا أرواح أبرياء آخرهم كان الطفل زياد ابن مدينة القنطرة بالإسماعيلية، والذي تخلص منه قريب والده الطامع في فدية.

كما كان لمحافظة الجيزة نصيب الأسد من تلك الجرائم من النوعية القاسية، حيث عثر في نهار رمضان على أشلاء آدمية بمصرف في مدينة أبوالنمرس والذي تبين أنه لشاب ارتكب الفاحشة مع فتاة فثأر أشقائها الأربعة لشرفهم منه، كما أنهى نجل ممثلة مشهورة حياة حماه وسط الشارع في موعد الإفطار بسبب خلافات مالية.

يقتل القتيل ويمشي في جنازته

في مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية سيطر الحزن على الأهالي بعد العثور على جثة الطفل زياد في حفرة خلف منزل والده بعد اختفائه لفترة.

وتلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، من مزارع بغياب نجله "زياد. أ.خ" 7 سنوات عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل وفي وقت لاحق عثرت أسرة الطفل على جثته داخل جوال بلاستيكي ومدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء، ومتواجد في ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل، اختمر في ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه، إلا أنه نظرًا لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته عدل عن ذلك، وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية؛ بزعم أنه مازال على قيد الحياة.

وأضاف المتهم، أنه استدرج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتي القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكي ودفنه.

الأشقاء الأربعة: غسلنا عارنا

4 أشقاء قرروا الثأر لشرفهم عندما علموا بعلاقة شقيقتهم غير الشرعية بشاب خاصة أنه كان خطيب شقيقتهم الأخرى فاستدرجوه وارتكبوا جريمتهم كما خططوا لها.. بداية الكشف عن تلك الجريمة كانت بعثور أهالي مدينة أبوالنمرس على أشلاء آدمية لذكر داخل 8 أكياس بلاستيكية، كانت عبارة عن "الجزء العلوي والقفص الصدري، والجزء السفلي كف اليد والقدمين" ومن هنا بدأت رحلة البحث لحل اللغز والتوصل لهوية المجني عليه، وتضمنت الخطة التي وضعها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فحص بلاغات التغيب لشباب في نفس سن الجثة المعثور عليها ويحملون ذات المواصفات.

نجحت التحريات الأمنية في الوصول إلى بلاغ قدمته سيدة بتغيب شقيقها عن المنزل فتم استدعاؤها، وبالفعل تعرفت على جثته وبدأت مرحلة جديدة في عملية البحث بعد تحديد هوية القتيل، حيث تم فحص علاقاته وخط سيره قبل اختفائه، ليتبين لرجال فريق البحث الجنائي، أن الشاب كان خطيبا لفتاة وعقب فسخ خطبتهما ارتبط بشقيقتها بعلاقة آثمة.

الأشقاء الأربعة للفتاة علموا بالعلاقة الآثمة بينها وبين المجني عليه وحاول والدهم إقناعهم بزواجها منه إلا أنهم لم يقتنعوا بعدما أصبحت سيرة شقيقتهم على ألسنة أهالي المنطقة التي يسكنون بها بالجيزة، فقرروا رفع رؤوسهم بين الجيران والأقارب بطريقتهم، فاستدرجوا الشاب بحجة حل الخلاف بينهم وفور وصوله احتجزوه داخل شقتهم، وأخذ كل منهم يعذبه بطريقته وانهالوا عليه بالضرب حتى قرروا إنهاء حياته فذبحوه، وللتخلص من الجثة لجأوا إلى حيلة تقطيعها لأجزاء صغيرة ووضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في القمامة بمنطقة بعيدة عن سكنهم.

ابن ممثلة مشهورة متهم بالقتل

شهدت منطقة فيصل بالهرم جريمة اتهم فيها ابن ممثلة مشهورة بقتل حماه عقب خلافات بينهما وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم نجل ممثلة مشهورة تدعى “س.ك” وأنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات مالية بينهما، على إثرها ذهبت الزوجة إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر فيها الأقارب من الطرفين.

وأوضحت التحقيقات، أن الأسرتين اتفقا على عقد جلسة بأحد المقاهي أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وأثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها المتهم والد الزوجة.

وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات.

وتبين أن الزوج تعدى على حماه باستخدام "قالب رخام" على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.

ذبح زوجته وحماه

عودة مرة اخرى لمحافظة الإسماعيلية التي شهدت أول أيام شهر رمضان جريمة قتل بشعة بعدما أقدم شاب على قتل زوجته وحماه في قرية “نفيشة”، حيث استيقظ الأهالي على مقتل جارهم السبعيني أثناء أدائه صلاة الضحى على "المصلية"، ومقتل ابنته التي تركت منزل الزوجية، واتجهت إلى منزل أسرتها قبل سنوات، ولم يكن يسأل عنها زوجها، إلا أنّه ظهر فجأة وطلب منها العودة، لكنها رفضت وطلبت الطلاق ورفعت قضية خلع ضده، فذهب إلى منزل أسرتها وتخلص منها طعناً بالسكين في غرفتها، ثم خرج وتخلص من والدها.