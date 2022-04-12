الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح الخبراء حول الطريقة الصحيحة للاستحمام حتى لا يتضرر الجلد

طرق خاطئة للاستحمام
طرق خاطئة للاستحمام

كشف خبراء البشرة أنه يجب علينا جميعًا أن نفكر كثيرًا في روتين الاستحمام اليومي، يمكن أن يكون لطريقة الاستحمام تأثير أكبر بكثير على بشرتنا مما قد تعتقد.

فيما يلي أهم النصائح حول الطريقة الصحيحة للاستحمام للحصول على بشرة أكثر نعومة وصحة:

قلل الاستحمام بشكل متكرر 

وفقًا لموقع “مترو” المشكلة الرئيسية هي الإفراط في التنظيف، فمعظمنا يستحم كثيرًا ويجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، لكن طول فترة الاستحمام لدينا، ومتى يكون لدينا وكيفية استخدامنا للمنتجات كلها أمور مهمة.

يقولون أن الجلد ذكي للغاية، ينظف نفسه ويحافظ على صحته عن طريق إنتاج طبقة من الزيوت الطبيعية على السطح.

إذا كنت تستحم كثيرًا، فسوف تخل بتوازن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة وتجردها من الحماية الطبيعية.

 

يقول الخبراء: "الاستحمام مرة واحدة يوميًا أكثر من كافٍ للحفاظ على نظافتك.. يوصي بعض الخبراء في الواقع كل يوم، اعتمادًا على مستويات نشاطك.


فكر في التوقيت 

الاستحمام في الصباح يوقظك ويجهزك ليومك، لكن يبدو أن خبراء العناية بالبشرة يتفقون على أن أفضل وقت للاستحمام للبشرة هو في الليل.  

يقولون: "إذا كنت تستحم مرة واحدة يوميًا، فإن الليل هو بلا شك أفضل وقت للقيام بذلك".

"الاستحمام ليلاً يزيل الأوساخ والبكتيريا المتراكمة على سطح الجلد استعدادًا لتجدد البشرة أثناء النوم من خلال الذهاب إلى الفراش بشرة نظيفة، ستحد من فرصة انسداد المسام أثناء حدوث عملية التجديد هذه".

جرب الاستحمام الموسمي

وفقًا للخبراء يمكنك تكييف روتين الاستحمام الخاص بك مع المواسم، المعروف باسم الاستحمام الموسمي، أشهر الشتاء أكثر قسوة على الجلد، ويمكن أن يؤدي الإفراط في الغسيل إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، مما قد يؤدي بدوره إلى تقشر البشرة الجافة بالفعل وحكة.

أضف إلى ذلك التعرض للتغيرات في درجة الحرارة، والانتقال من البرودة الشديدة بالخارج إلى التدفئة المركزية الدافئة أو الخروج من الحمام الساخن إلى غرفة باردة وهي وصفة لكارثة على الجلد.

في الصيف، من المنطقي أنك ستحتاج إلى الاستحمام بشكل متكرر مع ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة أو تعمل في وظيفة نشطة.

إذا كنت تستحم أكثر من مرة يوميًا، فلا داعي لاستخدام الصابون على جسمك بالكامل.

ركز على المكونات 

تمامًا كما هو الحال مع الطعام، من المهم التحقق من محتويات المنتجات التي تستخدمها على الجلد.  

ابحث عن المنتجات الطبيعية المعطرة بالزيوت الأساسية بدلاً من المواد الكيميائية القاسية.

إذا كنت تريد شيئًا مقشرًا برفق، فاختر صابونًا يحتوي على دقيق الشوفان أو جنين القمح الذي يزيل خلايا الجلد الميتة دون أن يكون شديد الكشط.

الاستحمام خبراء البشرة الصابون الشوفان الجلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

الرئيس السيسى يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق فى رمضان

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

موسكو.. وارسو.. واشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟