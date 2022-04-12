نصائح الخبراء حول الطريقة الصحيحة للاستحمام حتى لا يتضرر الجلد

كشف خبراء البشرة أنه يجب علينا جميعًا أن نفكر كثيرًا في روتين الاستحمام اليومي، يمكن أن يكون لطريقة الاستحمام تأثير أكبر بكثير على بشرتنا مما قد تعتقد.

فيما يلي أهم النصائح حول الطريقة الصحيحة للاستحمام للحصول على بشرة أكثر نعومة وصحة:

قلل الاستحمام بشكل متكرر

وفقًا لموقع “مترو” المشكلة الرئيسية هي الإفراط في التنظيف، فمعظمنا يستحم كثيرًا ويجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، لكن طول فترة الاستحمام لدينا، ومتى يكون لدينا وكيفية استخدامنا للمنتجات كلها أمور مهمة.

يقولون أن الجلد ذكي للغاية، ينظف نفسه ويحافظ على صحته عن طريق إنتاج طبقة من الزيوت الطبيعية على السطح.

إذا كنت تستحم كثيرًا، فسوف تخل بتوازن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة وتجردها من الحماية الطبيعية.

يقول الخبراء: "الاستحمام مرة واحدة يوميًا أكثر من كافٍ للحفاظ على نظافتك.. يوصي بعض الخبراء في الواقع كل يوم، اعتمادًا على مستويات نشاطك.



فكر في التوقيت

الاستحمام في الصباح يوقظك ويجهزك ليومك، لكن يبدو أن خبراء العناية بالبشرة يتفقون على أن أفضل وقت للاستحمام للبشرة هو في الليل.

يقولون: "إذا كنت تستحم مرة واحدة يوميًا، فإن الليل هو بلا شك أفضل وقت للقيام بذلك".

"الاستحمام ليلاً يزيل الأوساخ والبكتيريا المتراكمة على سطح الجلد استعدادًا لتجدد البشرة أثناء النوم من خلال الذهاب إلى الفراش بشرة نظيفة، ستحد من فرصة انسداد المسام أثناء حدوث عملية التجديد هذه".

جرب الاستحمام الموسمي

وفقًا للخبراء يمكنك تكييف روتين الاستحمام الخاص بك مع المواسم، المعروف باسم الاستحمام الموسمي، أشهر الشتاء أكثر قسوة على الجلد، ويمكن أن يؤدي الإفراط في الغسيل إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، مما قد يؤدي بدوره إلى تقشر البشرة الجافة بالفعل وحكة.

أضف إلى ذلك التعرض للتغيرات في درجة الحرارة، والانتقال من البرودة الشديدة بالخارج إلى التدفئة المركزية الدافئة أو الخروج من الحمام الساخن إلى غرفة باردة وهي وصفة لكارثة على الجلد.

في الصيف، من المنطقي أنك ستحتاج إلى الاستحمام بشكل متكرر مع ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة أو تعمل في وظيفة نشطة.

إذا كنت تستحم أكثر من مرة يوميًا، فلا داعي لاستخدام الصابون على جسمك بالكامل.

ركز على المكونات

تمامًا كما هو الحال مع الطعام، من المهم التحقق من محتويات المنتجات التي تستخدمها على الجلد.

ابحث عن المنتجات الطبيعية المعطرة بالزيوت الأساسية بدلاً من المواد الكيميائية القاسية.

إذا كنت تريد شيئًا مقشرًا برفق، فاختر صابونًا يحتوي على دقيق الشوفان أو جنين القمح الذي يزيل خلايا الجلد الميتة دون أن يكون شديد الكشط.