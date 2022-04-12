الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى الشاحنات لإشغال الطريق العام

محافظ الفيوم يوجه
محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى الشاح

عقب جولته التفقدية بمدينة أبشواي، وفي طريق عودته، رصد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحدى شاحنات المواد الغذائية، تعترض الطريق العام بمنطقة دلة الجديدة، أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الفيوم، وسببت إعاقة للطريق العام، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

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كانت الشاحنة التابعة لإحدى الشركات الغذائية الكبرى تقوم بإنزال حمولتها بأحد المخازن بمنطقة دلة الجديدة، مما يحدث حالة من الإشغال للطريق العام والاختناق المروري وتكدس السيارات، وعلى الفور أوقف محافظ الفيوم موكبه، وتم استدعاء الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي المرور، والتموين، وسلامة الغذاء، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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ووجه محافظ الفيوم، مسئولي المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات الشاحنة وقائدها، مشدداً على فحص حمولة الشاحنة من المواد الغذائية ومطابقتها لشروط السلامة الصحية من قبل مسئولي سلامة الغذاء، إضافة لمراجعة محتويات المخازن بالمنطقة لمطابقتها بالشروط من قبل مسئولي التموين، فضلاً عن مراجعة تراخيص مخازن ومستودعات المواد الغذائية التي أعدت لتفريغ حمولة الشاحنة موجهاً بغلقها حال مخالفتها.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الجهات الرقابية والتنفيذية، بفحص محتوى الشاحنة، وتم ضبط عبوات من منتجات الألبان منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة لغلق المخازن لعدم وجود تراخيص بشأنها.

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محافظ الفيوم يوجه الإجراءات القانونية إحدى الشاحنات مخزن غير مرخص

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