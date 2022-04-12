الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لسيدة أشعلت النار فى منزل عمدًا بسوهاج

متهمة
متهمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، فى اتهامها بإشعال النيران بمنزل دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج.

كانت قد أحالت النيابة العامة "و. م" 27 عاما، ربة منزل للمحاكمة إمام الجنايات بتهمة إشعال النيران عمدا في منزل المجني عليه "ر. م" 52 عاما، عامل، بأن قامت بسكب كمية من مادة قابلة للاشتعال بمنزله فأحدثت الحريق به، بسبب لهو الأطفال.

وكشف التحقيقات عن أنه في شهر مارس من العام الماضى قامت المتهمة بوضع النار عمدا على المسكن المبين وصفا بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "ر.م"، وذلك بأن قامت بسكب كمية مناسبة من مادة معجلة على الاشتعال وأشعلت النيران به فأحدثت الحريق المبين بتقرير الأدلة الجنائية وأحرزت أدوات عصا وسكين استخدمتهم في الاعتداء على الأشخاص في الواقعة.

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