الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا للاستماع إلى شكواهم

محافظ قنا
محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي. 

وأوضح محافظ قنا أنه تم استقبال 90 مواطن من مختلف مراكز المحافظة وتم الاستماع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه من واجبنا كمسئولين السعي نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

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