الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 29 لسنة 2022، والذي نص على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 النص التالي:

تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسي للطالب معتمدا من الإدارة التعليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.

وتناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل، يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

كما وجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية، في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، لتحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية»، حيث جرى عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، علاوة على أعمال ربط مقر القيادة الإستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك محاور النيل بالصعيد، بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها، حيث وجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية، في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بالخدمات.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبني ودعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.