الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الاختيار 3.. السيسى يهدد بالتعامل مع حصار مدينة الإنتاج بحسم (إنفوجراف)

ياسر جلال من مسلسل
ياسر جلال من مسلسل الاختيار ٣

يواصل مسلسل الاختيار 3 ،  كشف العديد من الأسرار والحقائق السيسية أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر والتي أدت لـ اندلاع ثورة 30 يونيو.

وتناولت أحداث الحلقة حوارا تليفونيا بين  الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس المعزول محمد مرسي وجاء في نص المكالمة من طرف الرئيس السيسي قائلا: “ياسيادة الرئيس اللي بيحصل دا مينفعش، الحصار دا لازم يتفض والناس لازم تمشي، وإلا هتعامل معاهم بمنتهى الحسم والقوة، أنا هادي بس دول الإعلاميين بتوع بلدنا مينفعش يتحاصروا ويروعوا ويتعاملوا بالشكل دا”.

واختتم حديثه: “من فضل حضرتك الحصار دا لازم يتفض متشكر يافندم”.


ويتناول مسلسل الاختيار 3، عددا من الأحداث التي شهدتها مصر أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، وبعض التفاصيل الهامة والتي تم توثيقها من خلال مشاهد حية وأخرى قام بأدائها نخبة من ألمع الفنانين.

كما يسلط العمل الضوء على الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السلطة في مصر وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي لحقت مصر وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق تضم عددا من البنود كان على رأسها عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، الذي أصدره مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.

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