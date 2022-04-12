«شعبة الأدوية»: الدولة المصرية تصنع 92% من احتياجاتها

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدولة المصرية تصنع 92% من احتياجاتها من الأدوية، بينما يتم استيراد 8% فقط من الخارج.

وقال عوف ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب - إنه ليس هناك أي زيادة في أسعار العديد من الأدوية، مضيفًا أن عدد الأدوية التي بها زيادة في الأسعار ليس كبيرا، مقارنة بالزيادة التي كانت في عام 2016.

وأشار إلى أنه تم تحريك الأسعار في الأدوية عام 2016 بمعدل حوالي 7 آلاف صنف من الأدوية، ولكن خلال الفترة الحالية هناك زيادة في الأسعار لما يقرب من 10 أدوية فقط.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء المصرية هي التى تسمح بالاستيراد، مؤكدا أنه "يتم الاطلاع على فواتير وأسعار الأدوية عالميا، ونقوم بعمل المقارنات بين أسعار الأدوية في مصر والأسعار عالميا".

وتابع أن صناعة الدواء ليست متروكة للأهواء الشخصية، مشددا على أنه لا يمكن أن تتم زيادة أو نقصان كميات الأدوية إلا بموافقة هيئة الدواء المصرية.

وعلى صعيد آخر، تراجعت أسعار أسهم شركات الأدوية المصنعة للقاحات في ظل استمرار تقلبات القطاع، حيث يقيم المستثمرون حاليا أحدث التقارير الخاصة بفاعليات اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأشارت شركتا فايزر وبيونتك أن التجارب المعملية أظهرت أن الجرعة الثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد نجحت في تحييد المتحور أوميكرون.

وتراجع سعر سهم شركة موديرنا بنسبة 4.1 % وبيونتك بنسبة 3.3% وفايزر بنسبة 0.6 %.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات تطوير اللقاحات الأخرى تراجعت أيضا مثل نوفافاكس بنسبة 5.3 % وكيورفاك بنسبة 1.5 % وإنوفيو بنسبة 1.4 % .

وفي الوقت نفسه يتعرض سهما فايزر وبيونتك للضغوط بعد إعلانهما فاعلية الجرعة الثالثة من لقاحهما في مواجهة السلالة أوميكرون في الدراسات المعملية، لكن فاعلية التطعيم بجرعتين أقل بصورة كبيرة.