الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة العمل الدولية تشيد بدور عمان الفاعل منذ انضمامها عام 1994

منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية

قال مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، إن تصديق سلطنة عمان على اتفاقية "العمل البحري لعام 2006"، يثبت التزام الدول بمستويات العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن، مشيدًا بدور سلطنة عُمان الفاعل منذ انضمامها للمنظمة في عام 1994.

جاء ذلك خلال خلال توقّيع سلطنة عُمان، على اتفاقية العمل البحري لعام 2006؛ وذلك خلال الاحتفال الرسمي المئوي (100 دولة) الذي أُقيم في مقر منظمة العمل الدولية، بحضور السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف وجاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشاركة أمين عام الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).

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