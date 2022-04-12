وزير الخارجية الأمريكى: نعمل مع الهند لضمان استقرار سلاسل الغذاء العالمية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، مساء اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل مع الهند من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل الغذاء العالمية.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة والهند، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في أزمة غذاء عالمية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الشعب الأوكراني لمواجهة العدوان الروسي.

وأشار بلينكن، إلى أن روسيا تسببت بأزمتي أمن وغذاء عالميتين، داعيا بقية الدول للوقوف في وجه روسيا، موضحًا أن هناك تعاون أمريكي وثيق في آسيا وإفريقيا، قائلا: «سنزيد التعاون مع الهند في مجال سلاسل التوريد، وهناك تنسيق بشكل مستمر معها فى العديد من المجالات».

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة التي تحتاجها للفوز في الحرب ضد روسيا.

وقال سوليفان، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين، إن بلاده تهدف إلى إضعاف روسيا وعزلها وتدعيم صف الدول الغربية وصون استقلال أوكرانيا.

وأضاف: «نعمل على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا للأوكرانيين، كما أننا ننسق عملية إيصال الأسلحة من الدول الأخرى»، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية راسخة في أنها لن تدخر جهدًا في مساعدة أوكرانيا على ربح الحرب، وهدفها في النهاية هو أن ترى أوكرانيا حرة ومستقلة وروسيا معزولة والغرب أكثر تلاحمًا وقوة.