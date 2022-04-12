«تعليم بورسعيد»: المحافظة لها السبق فى ميكنة التصحيح الإلكترونى

قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، إن المحافظة لها السبق فى الإسهام فى ميكنة التصحيح الإلكتروني فى الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2021/2022 كبداية ليتم تعميمها على مستوي الجمهورية.

وقال “حسن”، إن الهدف هو السعي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 وهي خطة الدولة وتتضمن 3 أهداف، وهي: تحسين جودة التعليم بما يتوافق النظم العالمية للتعليم وإتاحة التعليم للجميع دون التمييز والتنافسية، ومحور الارتقاء بالمستوى المهنى للمعلم باعتباره ركيزة العملية التعليمية.

واستعرض وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ 27 برنامجاً تدريبياً وعدد من التدريبات لتحسين الأداء التدريسي وبرامج للقيادة المدرسية واستهدفت 7079 معلما والبرناج القومي للتعليم للمشروعات القومية.

في سياق متصل قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال اللقاء الذي عقده مع قيادات مديرية التربية والتعليم بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية عقب الإعلان عن إجراء الامتحانات بنظام "البابل شيت" في بورسعيد،: "كل واحد معاه ملزمة مدرس دروس خصوصية يحرقها، الامتحان من كتاب المدرسة.. أرجوكم احرقوا الملازم وحاسبوني على نتيجة الامتحان إذا جاء سؤال من خارج الكتاب المدرسي".

وكان أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد على أن التصحيح المميكن لمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثانى من العام ‏الدراسى 2021 – 2022 بالمحافظة سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال لتجنب أخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد ‏الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملا.‏

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد وفر فى وقت قياسى الأجهزة و البرنامج المستخدم فى التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات ‏المتخصصة فى هذا المجال، كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية، مشيرا إلى إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية ‏سيكون أولها يوم الأربعاء القادم فى مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية.‏

وأضاف الدكتور أكرم أن الورقة الإمتحانية مصممة بأسلوب مهني وعلمي ويمكن الخوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج ‏التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.‏

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه لا توجه أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لإمتحانات الشهادة الإعدادية و نظام الثانوية العامة الحالى مشيرا إلى أن ‏طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من ‏خلاله.‏

وقام الدكتور أكرم بشرح مفصل لشكل ومضمون الورقة الاختبارية أمام الحضور، مؤكدا على أنها ستحتوى على أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار ‏من متعدد بنسبة 70 %، إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30 % وذلك لاختبار تحقق جميع نواتج التعلم المستهدفة بمستواياتها المعرفية المختلفة ‏لتناسب إمتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.‏

وقال وكيل الوزارة إن التصحيح المميكن هو منظومة متكاملة إلكترونيا تواكب جهود المحافظة المبذولة فى مجال الرقمنة، لافتا إلى أن مع تطبيقها ‏ستتغير ثقافة ونظرة الطلاب لأداء الامتحانات إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال متمنيا التوفيق للجميع.‏